Récent champion de France avec le LOSC, Christophe Galtier est annoncé un peu partout depuis quelques semaines. S’il n’ira pas à Lyon, ni à Marseille, Nice et le Napoli restent tout de même à l’affut mais Lille n’abandonne pas pour autant.

Président du LOSC, Olivier Létang ne s’avoue pas vaincu et précise qu’il est toujours dans la course pour conserver son entraîneur pour la saison prochaine. Il ne perd pas espoir bien au contraire. « Je suis questionné en permanence sur le recrutement du futur entraîneur du LOSC. Aujourd’hui et sauf évolution, notre entraîneur sous contrat est Christophe Galtier. J’ai bien reçu son message exprimant son souhait de changer et je le comprends, même si mon souhait est qu’il reste. » A-t-il indiqué sur les ondes de « RMC. » Rappelons que le contrat du Marseillais court encore jusqu’en 2022.

Avant de donner quelques détails sur un potentiel successeur en cas de départ de l’ancien stéphanois dans les prochains jours : « Nous étudions de nombreuses sollicitations d’entraîneurs potentiels, ainsi que certains entraîneurs ciblés, pour préparer l’avenir (…) Nous devons d’abord régler le sujet de Christophe pour y voir clair, car Christophe reste notre premier choix. »