Battu par Brest 2-0 ce samedi en Ligue 1, le LOSC est passé complètement à côté de son match. Alors que le club continue d’explorer les pistes sur l’avenir de ses joueurs, par exemple Botman et Reinildo, le président Olivier Létang n’a pas du tout été tendre avec les siens après le match.

« C’était un match formidable, j’ai adoré, a ironisé le dirigeant lillois. Ce soir, c’est une très grande déception. On voulait gagner, avoir 35 points et je pense qu’il y avait largement la place pour le faire. (…) Notre deuxième mi-temps est catastrophique, avec des joueurs qui s’énervent et perdent le fil, on ne sait pas trop pourquoi », a expliqué, déçu, Létang.

Alors que des clubs, notamment Newcastle, font le forcing pour Botman, il y a t-il du mouvement à prévoir cet hiver côté LOSC ?