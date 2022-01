Ce jeudi soir, lors du match perdu face à l’Athletic Bilbao (3-2, a.p.) en Coupe du Roi, le jeune international Ansu Fati s’est blessé. Une nouvelle inquiétante puisqu’il pourrait bien manquer la fin de saison, s’il venait à être opéré. L’entraîneur du club Xavi Hernandez a pris la parole à son sujet.

« Je ne suis pas médecin, mais ce dont nous avons besoin, c’est qu’Ansu Fati se rétablisse mentalement. Nous devons faire tout ce qu’il faut pour qu’il aille mieux tout en établissant un plan spécifique pour éviter de futures blessures. (…) C’est un moment très difficile pour lui, et nous avons besoin de lui. C’est un joueur de football incroyable qui nous a manqué et qui peut faire la différence, ce qui nous affecte tous. Il est triste, nous aussi, mais il est plus inquiet parce qu’il ne peut pas jouer, et c’est ce qu’il aime », a déclaré l’entraîneur barcelonais.