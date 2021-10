Satisfait de la victoire du week-end face à l’OM, Jocelyn Gourvennec attend le même sérieux au retour de la trêve internationale.

Tombeur de l’Olympique de Marseille (2-0) hier lors de la 9e journée de Ligue 1, le LOSC poursuit sa série de trois victoires consécutives en Ligue 1. Après des débuts catastrophiques, le champion de France se retrouve 8e du classement, à deux petites longueurs du podium. De quoi du baume au cœur à Jocelyn Gourvennec, qui a tenu à féliciter ses joueurs en conférence de presse.

« Je n’ai pas regardé le classement. Je compte surtout les points. On a 14 points, on a pris plus de points en trois matchs que sur les six premiers. On doit être satisfait de ce qu’on produit, de répondre présent. Pour autant, on n’a rien fait pour l’instant. On montre des choses plus positives. On doit profiter d’avoir fait un gros match. On va avoir de nouveau des matchs de haut-niveau. Ça va être des matchs tous difficiles. Le match contre l’OM, il faut qu’on prouve que c’est notre niveau. »