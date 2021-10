Ronald Koeman toujours en grande difficulté sur le banc du FC Barcelone et aujourd’hui les rumeurs de départs sont légions. Et c’est même un ancien milieu de terrain du Real Madrid qui ne serait pas contre reprendre les commandes de l’équipe.

Lors d’une conférence de presse organisée par la Liga, c’est Guti, ancien milieu de terrain du Real Madrid qui s’est exprimé sur la situation épineuse de Ronald Koeman au FC Barcelone : « c’est une situation compliquée. Souvent, les mauvais résultats ne dépendent pas uniquement de l’entraîneur, mais c’est lui qui est le plus responsable. Barcelone ne va pas bien financièrement et c’est une position compliquée. »

Le joueur espagnol a même répondu à la question, pourriez-vous reprendre l’équipe du FC Barcelone et sa réponse est assez étranger pour ancien madrilène. « Eh bien, pourquoi pas ? Vous voulez être entraîneur et montrer aux gens qu’en plus d’être un joueur, vous avez aussi ce qu’il faut pour être un bon entraîneur. » Affaire à suivre…