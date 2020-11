Après avoir été tenu en échec à Geoffroy-Guichard contre Saint-Etienne (1-1), l’entraîneur du LOSC, Christophe Galtier n’a pas caché sa frustration concernant le pénalty généreux accordé aux Verts, en s’en prenant à la VAR.

Un fait de jeu lourd de conséquence. En clôture de la 12e journée de Ligue 1, le LOSC a été neutralisé sur la pelouse de Saint-Etienne et a laissé de précieux points en route dans la course au titre, ne profitant pas de la brèche créée par les Parisiens, qui ont également fait le nul ce week-end. La faute à un pénalty transformé par Wahbi Khazri en première mi-temps. Et cette décision arbitrale a dû mal à être digérée côté lillois. Au micro de Téléfoot, le coach Christophe Galtier n’a pas mâché ses mots, ne comprenant pas pourquoi la VAR n’avait pas été consultée.

« Il y a quand même un fait de match important. Je reste assez surpris qu’on ne consulte pas la VAR, je ne sais pas ce qui se dit dans les oreillettes mais c’est quand même rare de voir un penalty sifflé de cette manière, alors que le joueur met une tête en direction du gardien. Derrière, il y a un bon plongeon et tout le monde tombe dans le piège. Je suis très surpris. On va essayer de rester calme pour éviter de s’attirer les foudres de la fameuse commission ».

Mais Christophe Galtier, qui n’a pas réussi à contenir sa frustration, en a remis une deuxième couche en conférence de presse. « Ce n’est pas dans mes habitudes de commenter les décisions de l’arbitre, mais là je ne comprends pas ! L’arbitre peut se tromper, mais il y a tellement de gens qui travaillent avec lui derrière les écrans qui voient ce qui se passe… Je ne comprends pas que l’on puisse siffler un penalty sur cette action».