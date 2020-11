Transféré à l’Olympiakos cet été, l’ancien joueur de l’ASSE semble comblé. Cette semaine dans l’Équipe, Yann M’Vila est revenu sur les coulisses de son départ des Verts.

Deux saisons et puis s’en va. Yann M’Vila a décidé de quitter le navire vert. Devenu indésirable aux yeux de Claude Puel, le milieu de terrain a quitté l’ASSE l’été dernier. C’est désormais en Grèce qu’il évolue, aux cotés d’un certain Mathieu Valbuena. Solide leader en championnat avec l’Olympiakos, il retrouve une nouvelle jeunesse. En interview chez nos confrères de l’Équipe, Yann M’Vila est revenu sur les coulisses de son départ de Saint-Étienne.

« Non, pas les conditions car ce fut dans le respect et le calme. Avec Claude Puel, on a eu une vraie discussion d’hommes. Il m’a parlé comme j’attendais qu’il le fasse. On s’est dit ce qu’on avait à se dire, on s’est serré la main à la fin », avoue le Français avant de poursuivre. « Après, j’ai eu un petit pincement car j’étais attaché au club, j’étais proche de pas mal de joueurs, Jessy Moulin, ’’Debuche’’ (Mathieu Debuchy), Loïc Perrin, Wahbi Khazri, Romain Hamouma, ’’Kolo ’’ (Timothée Kolodziejczak), Kévin Monnet-Paquet, les jeunes Nordin, Camara, Fofana, Saliba. Je m’entendais super bien avec le staff médical, le doc’ Tarak Bouzaabia, les préparateurs physiques. Des personnes me manquent, c’est vrai » a-t-il conclu.