Alors que le cas Ben Arfa a ébranlé le LOSC ces dernières semaines, les Dogues se lancent vers un derby fatidique. Concentré sur la confrontation face au RC Lens, José Fonte tenait à revenir sur les altercations récentes et les réactions des supporters.

« Tout le monde a vu ce qui s’est passé et maintenant, c’est derrière nous. Le vestiaire s’est concentré pour faire un bon sprint final. Il n’y a rien à dire de plus. C’est dommage. Je ne suis pas d’accord avec ça. Contre Bordeaux, on a des situations pour marquer. On a trois buts refusés. Ce n’est pas un match sans occasions où on attend tous derrière en défendant. C’est une rencontre où on a fait des choses pour gagner. Si on ne le fait pas, l’entraîneur n’y peut rien. Il n’est pas sur le terrain. Si tu me prouves que l’on n’a pas d’occasions, je dis d’accord, il faut changer quelque chose. Mais ce n’est pas le cas. À nous d’être meilleurs. On est tous derrière Jocelyn Gourvennec« , a déclaré José Fonte dans des propos recueillis par La Voix du Nord.