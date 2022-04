Nouveau coéquipier de Lewis Hamilton, George Russell est en deuxième position du championnat pilote. Une position qui le satisfait mais qui ne le place pas devant son coéquipier britannique, pourtant cinquième.

« C’est assez dingue d’être deuxième mais, en l’état des choses, cela ne veut réellement pas dire grand-chose. Bien sûr, tout le monde veut terminer devant son coéquipier. Mais Lewis et moi n’avons aucun intérêt à nous battre pour être P5 et P6. On veut travailler ensemble pour combler cet écart. Il n’y a pas de déception s’il est devant moi, et nous ne sommes pas préoccupés par cela pour le moment. Nous voyons sur le long terme. Et ce que nous devons faire, c’est rattraper les gars devant parce que nous sommes là pour gagner« , a déclaré George Russell dans des propos relayés par Motorsport.