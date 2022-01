Jonathan Ikoné est un nouveau jouer de la Fiorentina. L’ailier du LOSC s’est engagé avec le club de Serie A ce lundi et va découvrir un nouveau championnat.

C’est fait pour l’international français qui rejoint les rangs de la Viola et devient notamment coéquipier de l’attaquant phare du moment, le Serbe Dusan Vlahovic. Le club florentin n’a dévoilé ni le montant du deal ni la durée du contrat signé par le footballeur de 23 ans. Selon Transfermarkt, les deux formations se sont entendues pour la somme de 14 millions d’euros et l’ancien joueur de Montpellier a paraphé un contrat de quatre années et demie, soit jusqu’en juin 2026. Il devrait récupérer le numéro 11.