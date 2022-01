Jorge Sampaoli était très satisfait de la victoire et la qualification de l’Olympique de Marseille contre Chauvigny hier soir en 16es de finale de la Coupe de France.

« Nous avons abordé le match avec beaucoup de sérénité. Ces dernières années, l’OM avait été éliminé contre des équipes de division inférieure. On a respecté l’adversaire et on a fait un match très sérieux. Chaque match est une finale pour nous dans cette compétition. Nous alignerons les meilleurs joueurs possible pour aller le plus loin possible, » a-t-il confié dans propos relayés par « La Provence. »