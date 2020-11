Recruté pour plus de 30 millions d’euros au mercato d’été, l’attaquant Jonathan David a inscrit son premier but avec le LOSC en Ligue 1 face à Lorient, dimanche soir (4-0). Christophe Galtier est heureux pour son joueur…

« Beaucoup de joie. Je le répète encore une fois, Jonathan travaille beaucoup à l’entraînement et en match. Il a beaucoup de respect de l’organisation et du premier rideau défensif. C’est un joueur qui aime partager le jeu. Il a été dans tous les bons coups, quelques fois stoppé par un gardien, d’autres par le poteau. Là, il est récompensé pour tous ses efforts. C’est bien. Le plus important reste la victoire, même si ce premier but fait du bien à Jonathan », a indiqué le coach des Dogues.

Tout comme Jérémy Pied, très content pour son coéquipier. « Pour nous, c’est un non-événement. On sait qu’il avait à cœur de marquer son premier but, les supporters aussi. Comme on a pu le voir sur le banc de touche, tout le monde est très content pour lui. En plus, moi, je travaille assez souvent avec lui devant, c’est quelqu’un qui mérite vraiment de mettre son premier but. On sait qu’il va en mettre plein d’autres », a lâché le latéral droit de Lille au sujet de l’attaquant du LOSC.