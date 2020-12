Même si les tensions persistent au coeur de l’équipe de France féminine de football entre Corinne Diacre et le reste du groupe, les Bleues ont réussi à décrocher une (très) large victoire face au Kazakhstan (12-0) au stade de la Rabine à Vannes.

Les Bleues se sont déchaînées dès la première période en inscrivant 7 buts grâce aux doublés des Parisiennes Marie-Antoinette Katoto (12e et 16e) et Kadidiatou Diani (7e et 17e) mais aussi grâce aux réalisations d’Elisa De Almeida (5e), Kenza Dali (24e) et Ève Perisset (33e).

En seconde période, Estelle Cascarino a enchaîné (50e) suivie d’Emelyne Laurent (58e), Perle Morroni (67e), Sandy Baltimore (71e) et Clara Mateo (83e).

En tête de leur groupe, les Bleues s’étaient déjà qualifiées pour l’Euro 2021 vendredi dernier à Guingamp.