Les doutes planaient depuis quelques temps en coulisses et ça pourrait bien se confirmer. Le Premier ministre Jean Castex, qui s’est exprimé ce mercredi, ne s’est pas montré très positif quant à la tenue de la la Coupe de France pour cette saison 2020-2021.

On craignait le pire depuis plusieurs semaines. La nouvelle vient malheureusement de tomber. Ce mercredi, le Premier ministre Jean Castex a confirmé pour RMC que la Coupe de France ne pourrait pas avoir lieu cette saison en raison de l’épidémie de coronavirus. A compter du 15 décembre, première date-clé du processus de déconfinement instauré par le gouvernement, les stades seront ouverts de nouveau pour les sportifs professionnels, mais pas amateurs. La compétition historique semble laissée à l’abandon. « Il ne sera pas possible de rouvrir des stades pour des sports collectifs amateurs, le 15. La Coupe de France ? On la soutient, on l’aide mais oui elle est morte. Cela ne devrait pas avoir lieu » a avoué à contre-cœur Jean Castex.