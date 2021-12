Entraineur du LOSC, Jocelyn Gourvennec a évoqué le sujet et l’avenir de son joueur Jonathan Ikoné qui est annoncé partant dès cet hiver pour l’Italie et la Fiorentina.

C’est au cours d’un appel téléphonique de Canal+ pour réagir au premier tirage au sort de la Ligue des champions que le coach nordiste s’est confié à propos de la situation de son joueur Jonathan Ikoné toujours sur le départ. « Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des transferts. On en parlera tranquillement à la trêve. Evidemment que je souhaiterais qu’il reste avec nous. Il a retrouvé des jambes. Quand il est comme ça, il est redoutable. Après, le foot reste le foot et s’il est amené à partir, on le remplacera bien évidemment, » a-t-il expliqué sur son joueur de 23 ans.