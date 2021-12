Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions aura lieu ce lundi à la mi-journée.

Les Parisiens ont terminé deuxième du Groupe A et affronteront donc un club qui a fini premier de la phase de poule de Ligue des Champions. Le champion de France en titre lui a terminé premier du Groupe G et jouera donc un deuxième.

Afin d’identifier le meilleur tirage possible pour les clubs français identifions tous les premiers et deuxièmes des phases de poule de la Ligue des Champions. Tous les premiers : Manchester City, Liverpool, Ajax, Manchester United, Real Madrid, Lille, Bayern et Juventus. A noter que le PSG ne peut pas jouer les Citizens qui figuraient dans leur groupe ni le LOSC parce que c’est un club français. Tous les seconds : PSG, Atletico Madrid, Sporting, Inter Milan, Benfica, Villarreal ou Atalanta, Salzbourg et Chelsea. Le LOSC ne peut affronter ni les Parisiens, ni Salzbourg.

Les « moins pires » tirages possibles pour le PSG seraient : l’Ajax Amsterdam et dans une moindre mesure la Juventus ou Manchester United. Les pires tirages seraient assurément le Bayern Munich et Liverpool. Pour le LOSC, Sporting et Benfica seraient les meilleurs tirages et peut-être Villarreal ou Atalanta. En revanche, il faut absolument éviter de tirer Chelsea, le champion d’Europe en titre. L’Atletico Madrid et l’Inter Milan ne sont pas bons à prendre non plus.

🔴 Tous les qualifiés (ou presque) pour les huitièmes de finale de l'#UCL. 👀 pic.twitter.com/a1b1STQkIC — Actu Foot (@ActuFoot_) December 8, 2021

