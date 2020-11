Arrivé avec l’étiquette de prodige dans le Nord de la France, Jonathan David déçoit en ce début de saison. Peu décisif, le numéro 9 ne fait absolument pas l’unanimité à ce jour. Un casse-tête pour Christophe Galthier qui connaît le potentiel de son joueur. Mais que les supporters lillois se rassurent, le coach des Dogues assurent avoir trouvé une nouvelle formule qui pourrait mettre en avant les qualités du joueur.

«On a fait un onze contre onze, dans une organisation différente sur le terrain, j’avais besoin de ça. Ce n’était pas un onze contre onze classique sur tout le terrain. Il a marqué deux beaux buts. En face c’était Hervé Koffi. Sur l’un des buts, on a crié « Attention Hervé », pour éviter un contact. C’était un match d’entraînement, c’était rythmé, engagé, je cherchais ça, on avait donné un espace aux joueurs mais pas tout le terrain. Des associations, avec pour la première fois David et Bamba dans un 4-4-2, et il y a eu des choses très intéressantes dans cette association-là. Jonathan travaille bien, il est là, bien physiquement, il a le sourire. Il l’aura encore plus le jour où il marquera et l’équipe gagnera. Il a profité de la coupure pour travailler, plus travailler que les autres et trouver encore plus de repères par rapport au but» a confié le tacticien lillois. Démonstration jeudi face au Milan AC en Ligue Europa ?