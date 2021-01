Débarqué dans le Nord à l’été 2018 en terre lilloise, José Fonte est le patron de la défense des Dogues depuis trois saisons. A 37 ans, le vétéran portugais ne compte pas encore raccrocher les crampons et estime qu’il a encore de belles années devant lui au LOSC.

Questionné autour de son avenir professionnel dans une interview accordée à France Football, l’international portugais s’est montré confiant malgré le poids des années : « Par bonheur, je n’ai pas subi de graves blessures dans ma carrière. Je me sens bien, j’ai envie de continuer. Si je veux rester à ce niveau, il me faut encore progresser, même à 37 ans. D’autant que je m’entraîne avec des jeunes pleins de vie comme Yusuf ou Renato. Je dois me battre pour leur montrer que j’ai la force d’être parmi eux. C’est une compétition au quotidien. Je fais très attention à mon corps, je suis content de me rendre à l’entraînement, j’ai le sourire sur le terrain, j’ai ce désir de rester fort pour jouer le plus longtemps possible. »

Le capitaine des Dogues, en fin de contrat l’été prochain, est animé par une soif de victoire et une motivation à briller encore longtemps au haut niveau : « Si l’on veut de moi, je reste encore cinq ans à Lille. »

L’avenir nous le dira mais si la direction du club nordiste lui renouvelle sa confiance dans les prochaines années et le récompense pour sa fidélité, José Fonte pourrait fouler les pelouses de Ligue 1 à 42 ans.