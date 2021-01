Jacques-Henry n’est peut-être pas le héros tant attendu de l’OM. Après une nouvelle déclaration assez houleuse, il s’est mis pas mal de supporters à dos. Notamment un certain Eric Di Meco.

Même quand tout semble aller, rien ne va. Très bien classé en Ligue 1, Marseille réalise un début de saison plutôt réussi. Pourtant, hors des terrains, ce n’est pas toujours la fête. Le mois dernier, le président de l’OM s’était mis encore un peu plus une partie des supporters à dos. Il avait en effet affirmé qu’il devait y avoir « moins de Marseillais » dans l’organigramme. Une déclaration qui a été très mal perçu par Eric Di Meco.

« Ses déclarations montrent la réalité du club, ce qu’il fait au club et ce qu’il en pense. S’il a le choix à compétence égale entre un Marseillais et quelqu’un de l’extérieur, il prendra la seconde option. Quand il y a eu la recherche de Head ce que vous voulez, il aurait pu prendre des Marseillais. On est dans un club où il n’y a que des têtes pensantes », a-t-il expliqué au micro de RMC.

« Surtout ce qui me gêne dans ses propos et que je sais que ce n’est pas vrai : il nous fait croire que quand l’OM perd 2 matchs, les mecs ne peuvent plus travailler ! Comment tu peux dire ça ? Si quelqu’un n’est pas compétent ou au niveau, tu le vires ! Mais pourquoi tu dis ça ? Je pense que dans les gros clubs en Europe, les mecs qui y sont bandent pour le club ! C’est l’essence du sport. Je trouve que c’est salutaire de voir que des gens au club supportent l’OM. Eyraud pense détenir la vérité et n’écoute personne. Le seul qui est arrivé à ça c’est Pape Diouf après l’ère Tapie. Il connaissait le foot et le contexte marseillais », a rajouté Di Meco.