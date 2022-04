Jocelyn Gourvennec, était en conférence de presse avant le déplacement du LOSC sur la pelouse de Angers, dimanche à 15h pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Face à la presse, l’entraineur des Dogues a acté la mise à l’écart d’Hatem Ben Arfa.

Jocelyn Gourvennec est en colère. L’entraineur, qui a été insulté par Hatem Ben Arfa après le match nul, 0-0, contre les Girondins de Bordeaux lors de la 30e journée de Ligue 1, a assuré qu’il n’avait « jamais vu ça » dans sa carrière. Il approuve également la décision du club de mettre à l’écart le joueur, qui ne devrait plus porter le maillot des Dogues.

« On a eu un incident après Bordeaux, a reconnu le coach lillois. Un joueur a eu un comportement inapproprié juste après le match. C’était difficilement compréhensible et, pour moi, peut-être encore plus parce que j’avais beaucoup d’affection pour ce joueur. Le président a une règle : on ne touche pas au club, à l’équipe et l’entraîneur. De ma position d’entraîneur, il est évident qu’il était impossible de laisser passer quelque chose qui peut altérer l’unité de l’équipe, du groupe, du vestiaire. Partant de là, le club a engagé une procédure qui est en cours. Le joueur a été dispensé d’entraînement cette semaine. Le club s’exprimera, communiquera, une fois la procédure avancée. Le service juridique gérera ça. La seule chose à dire, et il n’y a pas débat, c’est que rien ni personne n’est au-dessus du LOSC. J’ai démarré à 16 ans. Il y a 15 jours, j’ai eu 50 ans. Et pendant ces 34 ans, je n’avais jamais vu ça de toute ma carrière », a-t-il avoué.

Ce dimanche, Lille, champion de france en titre, doit impérativement s’imposer contre Angers, dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1, pour espérer se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine.