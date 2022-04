Quelques minutes après la conférence de presse de Jocelyn Gourvennec, qui a donné sa version de l’histoire, Hatem Ben Arfa a une nouvelle fois insulté son entraineur dans un story Instagram.

Hatem Ben Arfa et le LOSC c’est terminé. Le milieu offensif a eu une nouvelle fois des paroles déplacées envers son prochain « ex » entraineur. Quelques minutes après la conférence de presse de Jocelyn Gourvennec expliquant qu’il n’avait « jamais vu ça » dans sa carrière, l’ancien joueur de l’OM de l’OL ou encore du PSG, a qualifié l’actuel entraineur et le président Lillois de « tordus ».

« Tu parles de tordu? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c’est l’incompétence », a écrit le meneur de jeu sur son compte Instagram.

Alors qu’il a rejoint le nord de la france, en janvier dernier, Hatem Ben Arfa aura joué seulement 9 matchs avec le club champion de france en titre.