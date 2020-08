José Fonte (36 ans), capitaine du LOSC, a évoqué son avenir lors d’une interview accordée au journal l’Équipe. Et pas question pour lui de quitter le nord de la France.

“Je me sens très bien. J’ai envie de jouer deux, peut-être trois ans de plus. Je crois que je peux continuer à aider. Chaque année, je vais analyser mes performances. Si j’aide bien sur le terrain, ce sera pour jouer c’est sûr. Je travaille très dur. Je mène une vie saine en dehors du foot. Donc je reste très concentré sur mon métier. Le coach m’a souvent parlé de pouvoir travailler avec lui. Mais pour le moment, on en est encore loin“, a déclaré Jose Fonte.