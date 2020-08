Très actif sur le mercato avec près de 8 recrues, l’OGC Nice doit maintenant dégraisser son effectif.

Message reçu pour Julien Fournier, le directeur sportif des Aiglons qui parlent de la suite du mercato.

“Avec Patrick (Vieira), on a établi la liste des joueurs avec qui on avait envie de commencer l’aventure. Il y a des garçons qui ont exprimé des désirs de départ, d’autres qui étaient prêtés avec option d’achat. On a construit l’effectif en fonction de ça”, a-t-il lancé pour “Nice-Matin.”