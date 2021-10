Réuni ce mercredi, le Conseil de Discipline de la LFP a décidé des sanctions pour l’OM après les incidents à Angers. Des punitions que le dirigeant marseillais Jacques Cardoze ne comprend pas.

Ce mercredi, après les incidents survenus lors du match Angers – Marseille en Ligue 1, l’OM a écopé d’un point de pénalité avec sursis. Ainsi que la fermeture de l’espace visiteurs pour les matchs disputés à l’extérieur jusqu’au 31 décembre 2021. Mais ces sanctions de la Commission de Discipline de la LFP passent mal.

« Dans cette décision, tout me paraît sévère : le point avec sursis et l’interdiction de déplacement. D’autant plus sévère que c’est presque plus pénalisant pour nous que pour Nice, dans les sanctions après Nice-OM », a regretté Jacques Cardoze pour le quotidien L’Equipe.