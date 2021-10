Piste privilégiée de l’OM de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli cet été, Thiago Almada (20 ans) est finalement resté en Argentine à Vélez. Le jeune milieu offensif préfère partir pour la Major League Soccer avant de se lancer dans le grand bain en Europe et devrait rejoindre Atlanta cet hiver. Une cible à mettre au placard pour l’Olympique de Marseille.

« C’était sur le point de se faire (avec Atlanta, ndlr) il y a quelques mois mais cela a été un peu retardé. Tout est en bonne voie désormais pour décembre ou janvier. J’y ai réfléchi avec ma famille et mon agent. J’ai pris la décision et si tout va bien, nous signerons et partirons là-bas. Je veux faire une bonne saison pour avoir ensuite l’opportunité d’aller en Europe« , a confirmé Thiago Almada pour TyC Sports.