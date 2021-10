Jérôme Rothen, ancien joueur du Paris Saint-Germain, a donné une interview au Parisien où il se montre très critique envers le début de saison de Neymar, qu’il juge catastrophique.

Jérôme Rothen fracasse Neymar. Le Brésilien, qui réalise un début de saison compliqué avec seulement un but et deux petites passes decisives en huit matchs toutes compétitions confondues. Ce jeudi, dans les colonnes du Parisien, l’ancien numéro 25 du club de la capitale, estime que le joueur le plus cher de l’histoire est devenu un véritable problème pour Mauricio Pochettino.

« Ce qui est sûr c’est que vous n’avez pas besoin d’avoir joué au haut niveau pour vous rendre compte que Neymar aujourd’hui n’est pas décisif, qu’il est moins percutant, moins créatif, même moins altruiste. À tous les niveaux il est inférieur à ce qu’il faisait dans ses meilleures périodes au club et son dernier gros match commence à dater. Donc, malheureusement, oui, il est devenu un poids pour le collectif plutôt qu’une solution. Parce que ce joueur reste à part et normalement c’est un atout supplémentaire. Or, là, il devient même un problème pour l’entraîneur. Parce que Neymar tu ne le gères pas comme n’importe quel joueur », lance Jérôme Rothen dans les colonnes du Parisien.

Neymar aura l’occasion de répondre sur le terrain, ce Vendredi soir à 21h, face à Lille, championnat de France en titre, en ouverture de la douzième journée de Ligue 1.