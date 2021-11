Ce jeudi 4 novembre, l’Olympique de Marseille reçoit la Lazio Rome au Stade Vélodrome pour une rencontre qui s’annonce plus bouillante que jamais. Depuis le début de la saison, l’OM fait belle impression en Europe malgré des résultats décevants. Tenu en échec lors des trois premières rencontres de Ligue Europa, le club phocéen fait preuve de qualités très intéressantes sur la scène européenne et est notamment la meilleure équipe en terme de possession de balle.

Malgré trois matchs consécutifs sans victoire en Ligue Europa avec trois nuls concédés contre le Lokomotiv Moscou, (1-1), Galatasaray, (0-0), et la Lazio Rome, (0-0), l’OM impressionne pourtant de nombreux experts en Europe. Dominateurs dans leur rencontre, les Olympiens font néanmoins preuve d’un cruel manque d’efficacité devant le but. Un vilain défaut qui cause énormément de torts à l’OM alors que Jorge Sampaoli et ses hommes dominent rencontre après rencontre. Selon des statistiques dressées par L’Equipe, l’Olympique de Marseille est la formation qui affiche la meilleure possession moyenne (63,3%), devant le Napoli (58%) et l’Olympique Lyonnais, (57,7%). Un joli podium mené par des Marseillais conquérants qui tenteront d’acquérir leur premier succès sur la scène européenne à domicile, contre la Lazio Rome, ce jeudi 4 novembre, (21h)