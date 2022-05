L’Olympique Lyonnais a remporté ce samedi la Coupe Gambardella face à Caen (1-1, 5-3 tab), au Stade de France.

Pour la quatrième fois de son histoire, l’OL remporte cette épreuve mythique de jeunes. El Arouch (66e) pour Lyon et Niakaté (80e) pour Caen ont marqué dans le cours du jeu. Les deux équipes se sont ensuite livrées à une séance de tirs au but, remporté par les Gones. Cette 66e édition de la Coupe Gambardella est donc la quatrième au palmarès de l’OL après celles de 1971, 1994 et 1997.