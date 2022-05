Kylian Mbappé n’est pas le seul parisien attiré par le Real Madrid, Leandro Paredes est aussi tenté par le mythique club espagnol.

Le Real Madrid à la cote ! Au PSG il n’y a pas que l’international français Kylian Mbappé qui rêve de rejoindre “La Casa Blanca« . Leandro Paredes est lui aussi plus qu’intéressé par cette idée.“Un club pour lequel j’aimerais jouer ? J’aimerais jouer au Real Madrid. C’est un club très important, tous les joueurs rêvent de porter ce maillot. Mais j’ai beaucoup de respect pour le PSG et j’y suis plus qu’heureux », un appel du pied lancé sur TyC Sports.

On imagine que la réciproque n’est pas vraie. Si le Real Madrid songe à renforcer son milieu de terrain, les pistes Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba semblent bien plus chaude que celle de l’ami Paredes !