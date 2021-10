Très proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato, Sardar Azmoun n’a finalement jamais débarqué chez les Gones. Ils peuvent s’en mordre les doigts, il est sur le point de quitter le Zenith.

Courtisé par l’Olympique Lyonnais cet été, l’attaquant iranien, Sardar Azmoun, est désormais sur les tablettes d’Arsenal et du Milan AC. En fin de contrat en juin prochain, il ne fait aucun doute sur le fait qu’il quittera le Zenith l’été prochain, reste à savoir qu’elle sera sa destination. Auteur d’une saison 20/21 spectaculaire avec 19 buts en 24 rencontres disputées, le buteur affole les compteurs et attise toutes les convoitises. Selon Ekrem Konur, l’Iranien ne serait plus dans les plans de l’Olympique Lyonnais mais aurait entamé des négociations avec Arsenal et le Milan qui font de lui une priorité pour leur mercato estival en 2022.