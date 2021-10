Courtisé par les plus grands, Kylian Mbappé arrive bientôt au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain et pourra alors choisir sa future destination. Nouveau géant, Newcastle United a des ambitions hors-normes depuis son rachat et pourrait bien étudier la piste menant au joyau français.

Interrogé sur un potentiel intérêt pour Kylian Mbappé, Amanda Staveley, copropriétaire du club anglais, a d’abord botté en touche en se focalisant sur les priorités à court terme : « Il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau des infrastructures, comme le terrain d’entraînement, dans lequel il faut beaucoup investir. C’est la première chose à laquelle nous devons penser. Vous ne pouvez pas avoir des joueurs de classe mondiale sans avoir des bases. »

Courtisé par les plus grands, Kylian Mbappé fait d’office partie des joueurs surveillés par Newcastle. La nouvelle propriétaire ne le nie pas et pourrait bien dégainer au prochain mercato estival : « Nous allons faire des signatures de haut niveau, cela ne fait aucun doute, mais nous devons d’abord jeter les bases. Newcastle va changer les règles et nous allons rivaliser avec les meilleurs » a-t-elle déclaré pour la presse anglaise.