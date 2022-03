Ancien champion du monde 1998, Bixente Lizarazu ne pensait pas qu’Olivier Giroud allait faire son retour en Equipe de France et aujourd’hui il fait son mea culpa.

Le consultant de TF1 reconnaît s’être trompé à propos de l’attaquant de l’AC Milan, qu’il n’imaginait pas revenir en Bleus. “J’ai dit de la merde (rires). Est-ce que c’est logique par rapport au discours et aux messages subliminaux de Deschamps ? Non. Mais par rapport à la saison de Giroud, au fait qu’il a été toujours bon avec l’équipe de France, c’est mérité. Maintenant, il a été dans une situation où il a été un cadre titulaire… Il revient avec un autre statut, il faudra qu’il l’accepte. Quand on a été un taulier, c’est très compliqué de se retrouver sur le banc. Le dialogue avec Deschamps sera important”, a confié Lizarazu sur le plateau de Téléfoot.

Rappelons que celui qui évolue et réalise une très belle saison avec le Milan AC en Italie a été appelé pour pallier au forfait de l’attaquant numéro un des Bleus Karim Benzema blessé et forfait pour les deux matchs amicaux face à la Côté d’Ivoire et l’Afrique du Sud.