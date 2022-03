Si tout va bien en Europa League, l’Olympique Lyonnais vit une période particulièrement instable en Ligue 1. Au fil des semaines, la Ligue des Champions voire même l’Europe s’éloigne. Pourtant, Peter Bosz reste convaincu que cela est possible !

« Une qualification injouable en Ligue des Champions ? Vous me posez souvent la question… Tant que c’est jouable, mathématiquement, on va tout donner. Comme ce n’est pas encore perdu, on va continuer. Un match comme celui-ci, avec tout le respect que j’ai pour Reims, on doit le gagner« , a déclaré Peter Bosz en conférence de presse.