Le milieu de terrain Néerlandais réclame une grosse augmentation de salaire pour rester en Premier League.

Annoncé notamment dans le viseur du FC Barcelone et de son ancien sélectionneur Ronald Koeman, Georginio Wijnaldum a demandé un peu plus de temps de réflexion à ses dirigeants en début de semaine. Son contrat avec les Reds se termine en juin 2021 et le milieu de terrain de 30 ans hésite toujours à prolonger l’aventure sur les bords de la Mersey.

D’après les récentes informations du Liverpool Echo, Wijnaldum réclamerait un nouveau salaire reflétant son rôle clé au sein de l’effectif de Jürgen Klopp. Reste donc à savoir si les dirigeants cèderont aux caprices de l’ancien Magpies où s’il prendra la porte dès la fin de la saison. En attendant, Koeman surveille de loin le feuilleton qui pourrait se terminer par des retrouvailles en Catalogne pour les deux Néerlandais.