Toujours à la recherche de renforts en attaque, les Reds pourraient miser sur Ousmane Dembélé, dont le contrat avec le FC Barcelone expire en fin de saison.

Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé ne manque pas de prétendants pour son avenir. Si Joan Laporta, le président du Barça, compte sur lui pour renouveler son contrat dans les semaines à venir, le Français pourrait bien se laisser tenter par un nouveau projet. D’après les informations du média britannique TeamTALK, Liverpool se serait notamment positionné sur le dossier. Le club de la Mersey, actuel deuxième de Premier League, a fait de l’ancien Rennais l’une de ses priorités pour le mercato estival de 2022.

Les Reds, qui cherchent toujours une doublure à Mohamed Salah et Sadio Mané, passeront au choses sérieuses uniquement si le joueur de 24 ans n’a pas signé de nouveau bail avant le mois de janvier prochain. Si Jürgen Klopp est un grand fan du joueur, qu’il a notamment vu évoluer sous les couleurs du Borussia Dortmund, la concurrence s’annonce rude. La presse anglaise annonce d’ores et déjà que le Bayern Munich, la Juventus Turin et Newcastle sont sur le coup. Manchester United, Manchester City et Chelsea sont encore plus avancés puisque des discutions sont déjà en cours avec les représentants du joueur.