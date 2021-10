Le sélectionneur de l’Equipe de France Didier Deschamps est revenu sur la belle victoire en finale de la Ligue des nations ce dimanche face à l’Espagne.

Le coach des Bleus est très satisfait et souligne surtout l’attitude et la mentalité de son groupe qui n’a rien lâché, même après avoir encaissé le premier but par Mikel Oyarzabal. Il retient cette force de caractère qui a permis aux Bleus de décroche ce nouveau titre. « On a eu le ballon lors des vingt premières minutes. On a trop souffert et reculé. On a été menés mais on est vite revenus. On est allés les chercher un peu plus, en prenant plus de risques. On a eu plus de récupération haute et on a créé plus de danger. L’Espagne a toujours cette capacité à monopoliser le ballon. Elle nous a fait souffrir. »

« On a été plus agressifs et on leur a fait faire des erreurs. La France a de la qualité, cet état d’esprit et ce caractère indispensables au haut niveau pour aller chercher une victoire et un titre. » Termine-t-il en conférence de presse.