Absent une très grande partie de la saison dernière avec les Reds de Liverpool, Virgil Van Dijk va enfin retrouver le chemin de la compétition.

Opéré du ligament croisé du genou droit en octobre 2020, le défenseur central des Pays-Bas devrait rapidement retrouver la compétition et pourquoi pas dès ce jeudi en amical comme indiqué par son entraineur Jürgen Klopp. « J’espère – je ne suis pas sûr – qu’il y aura une opportunité pour que Virgil joue quelques minutes. Il me semble vraiment bien à l’entraînement et peut-être que nous pouvons l’emmener, mais nous devons encore en discuter. Il semble prêt. Si on voit les matches comme une partie de la rééducation, alors cela a du sens, » a expliqué le technicien allemand en conférence de presse.