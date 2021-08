Le FC Barcelone a remporté le trophée Gamper ce dimanche soir avec une victoire 3 buts à 0 face à la Juventus Turin.

le club de la Catalogne a trouvé l’ouverture sur des buts de Memphis Depay (3e), Martin Braithwaite (57e) et Riqui Puig (92e), pour sa première sortie depuis l’annonce du départ de l’attaquant argentin Lionel Messi. Après trois succès contre Gimnastic Tarragone (4-0), Gérone (3-1) et Stuttgart (3-0) et une défaite face au Red Bull Salzbourg (1-2), les joueurs de Ronald Koeman terminent leur préparation en laissant une excellente impression. Dimanche prochain, les Blaugrana lanceront la saison 2021-2022 en recevant la Real Sociedad, pour le compte de la 1ère journée de Liga.