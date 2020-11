Liverpool risque de devoir se passer de Mohamed Salah durant une partie de la saison 2021-2022.

Shawky Garib, sélectionneur de l’équipe d’Egypte Espoirs, a mis fin au suspense : il compte bel et bien sûr Mohamed Salah (28 ans) pour les Jeux Olympiques de 2021, lesquels se tiendront du 23 juillet au 8 août. Intégré aux trois joueurs de plus de 23 ans autorisés à disputer le tournoi, l’attaquant de Liverpool délaisserait donc son club pour la préparation estivale et le début de la Premier League.

La star des Reds, en grande forme depuis la reprise (neuf but en douze matchs, toutes compétitions confondues), s’éloignerait à nouveau cinq mois plus tard afin d’aller disputer la Coupe d’Afrique des nations avec les Pharaons. La compétition, qui devait initialement se tenir en janvier prochain, a été repoussée à 2022 en raison de la pandémie de coronavirus. Elle se déroulera au Cameroun, du 9 janvier au 6 février.

Isidore Akouete / Africa Top Sports