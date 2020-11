Ce jeudi soir, le LOSC affronte le Milan AC pour un choc de cette Europa League. Entraîneur du club lillois, Christophe Galtier parle de cette rencontre aller et explique que ce match sera un véritable test pour ses joueurs.

Présent en conférence de presse avant le match, le coach français se confie sur les forces en puissance de son équipe mais aussi et surtout de son adversaire milanais. « L’AC Milan est une équipe qui a le niveau Champions League. Ils ont de l’expérience. C’est le favori du groupe, mais un match reste un match. Jouer l’AC Milan est un privilège, et je sens mon groupe déterminé et motivé. C’est un match européen avec un enjeu important. C’est notre sixième match d’une série de sept », déclare-t-il devant les médias.

Avant de parler des cas Zlatan Ibrahimovic et Rafael Leão qu’il connaît bien : « L’équipe sur le terrain sera très compétitive. L’AC Milan est un club historique. Ibrahimovic ? Il force le respect par son parcours. Nos jeunes doivent s’inspirer de lui. Rafael Leao ? Il est arrivé très jeune chez nous. Je suis son évolution. Il est puissant, rapide. Il a toutes les qualités pour arriver à un niveau très élevé. Jouer avec Ibrahimovic l’a fait grandir. » Les Lillois affrontent une équipe du Milan Ac en très grande forme et qui n’a plus connu la défaite depuis le restart.