Après la défaite de Tottenham contre Liverpool pour la 13e journée de Premier League ce mercredi, José Mourinho s’est payé Jürgen Klopp et Pep Guardiola.

N’est pas le Spécial One qui veut. Titillé après la défaite de son Tottenham sur la pelouse de Liverpool 2-1, pour la 13e journée de Premier League, l’entraîneur des Spurs s’est lâché. Ainsi, en conférence de presse d’après-match, José Mourinho, s’est payé ses deux homologues, Jürgen Klopp, mais aussi Pep Guardiola, surpris la veille en train de mendier plus de temps additionnel au quatrième arbitre lors du match nul concédé par Manchester City face à West Bromwich 1-1.

« La meilleure équipe a perdu et Klopp n’était pas d’accord, mais c’est son opinion. Au fait, si je me comportais sur la ligne de touche comme lui, je n’y resterais pas. Allez, c’est animé. Voulez-vous prendre le tableau avec le temps du quatrième officiel ? Je dis que pour une raison quelconque, je suis différent et je suis triste », a confié le Portugais.