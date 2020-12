La Fédération Internationale d’Automobile (FIA) a confirmé lors du Conseil Mondial du Sport Automobile le calendrier officiel de 2021. Avec 23 Grand Prix disséminés aux quatre coins de la planète, dont notamment le petit nouveau d’Arabie Saoudite, un programme XXL attend les pilotes.

Pas de changement notable avec le calendrier prévisionnel de novembre. Voici le principal enseignement à retenir de la réunion de la FIA. Alors que cette saison 2020, impactée par la pandémie mondiale, vient à peine de s’achever, les promoteurs de la Formule 1 se sont projetés sans perdre de temps vers 2021 en dévoilant officiellement le calendrier de la saison prochaine. Pour la première fois depuis la création du Championnat en 1950, 23 Grands Prix, dont un qui fait son apparition, attendent les pilotes aux quatre coins du globe. Cependant, la zone d’ombre autour du GP du Vietnam, annulé en raison d’un contexte politique mouvementé, n’a toujours pas été réglé pour le 25 avril. Hormis ce petit détail, cette nouvelle saison ne devrait pas surprendre les passionnés de Formule 1. En effet, elle aurait été la copie conforme de 2020 si l’épidémie de coronavirus ne s’en était pas mêlée. A une exception près : l’apparition d’une nouvelle destination en Arabie Saoudite, prévue pour fin novembre. Toujours dans la catégorie des nouveautés, les Grands Prix de Mexico et de Sao Paulo feront leur apparition.

Le Grand Prix de France fait son retour

C’est devenu une tradition, le bal sera ouvert en Australie du côté de Melbourne le 21 mars. En découvrant la suite des hostilités, les Frenchy du paddock, Pierre Gasly et Esteban Ocon, ont sûrement dû manifester leur joie. Le 27 juin, les deux jeunes pilotes pourront faire vrombir de nouveau leur moteur sur le circuit du Castellet pour le premier rendez-vous de l’été. Ensuite, un lourd programme attend les écuries et les stars de la F1. Deux séries de trois courses consécutives (Belgique-Pays-Bas-Italie et Russie-Singapour-Japon) qui promettent d’être spectaculaires. Avec ce programme dense et alléchant, les fans de la discipline vont être ravis.

Enfin, comme l’ont rappelé les dirigeants de la Formule 1, ce calendrier 2021 ultra chargé, est susceptible d’être remodelé si l’épidémie de coronavirus ne parvient pas à être endiguée.