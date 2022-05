Annoncé partant, Sadio Mané aurait pris sa décision. En cas de départ de Liverpool, il souhaiterait rejoindre le FC Barcelone.

A Liverpool depuis 2016, Sadio Mané réalise une nouvelle saison pleine sur les pelouses de Premier League comme avec la sélection sénégalaise avec qui il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations et s’est qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar. Auteur de 22 buts et 4 passes décisives en 48 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il est l’objet de toutes les convoitises alors que son contrat arrive à son terme en juin 2023. Un départ est annoncé depuis plusieurs semaines et confirmé, à demi-mots, par L’Equipe.

Selon les informations dévoilées par le quotidien français, Sadio Mané aurait pris une grande décision pour son avenir. En cas de départ de Liverpool, qu’il envisage cet été, il donnerait sa préférence au FC Barcelone plutôt qu’à d’autres écuries tels le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich. Le Sénégalais est en grandes discussions avec la direction des Reds et l’absence d’accord entre les différentes parties pourraient confirmer son départ direction la Catalogne. La direction du Barça se frotte les mains.

