Une légende est décédée. Gérard Houllier, coach légendaire de Liverpool et de l’Olympique Lyonnais s’est éteint dans la nuit de dimanche à lundi à l’âge de 73 ans.

Le football pleure encore l’une de ses légendes. 2020… On vous a déjà dit à quel point vous étiez naze ? Bidon ? Éclaté au sol ? Après la mort de Paolo Rossi, Christophe Dominici, Diego Armando Maradona, Kobe Bryant et bien d’autres, la liste funèbre s’agrandit encore. Aujourd’hui, c’est Gérard Houllier que cette année nous enlève. Il s’est éteint ce lundi 14 décembre à l’âge de 73 ans alors qu’il venait de regagner son domicile, 3 semaines après avoir subit une deuxième opération de l’aorte dans un hôpital parisien.

Légendaire à souhait, la carrière du coach français inspire le respect. Adjoint puis sélectionneur de l’équipe de France, triple champion de France avec le PSG en 1886 et avec Lyon en 2006 et 2007, vice champion d’Angleterre puis vainqueur de la Coupe de l’UEFA en 2001 avec Liverpool et bien d’autres encore. Et même s’il s’était éloigné des terrains ces dernières années, il n’a jamais cessé d’avoir de l’influence dans le monde du ballon rond, jouant notamment un rôle dans l’émergence des clubs de RedBull de Leipzig à Salzbourg. Devenu conseiller de Jean-Michel Aulas à Lyon, il avait gardé un pouvoir important au sein du club du Rhône. En ce 14 décembre, 2020 nous prend donc encore une légende du Sport, vite que l’année se termine.