Régulièrement laissé sur le banc par Zinedine Zidane, le milieu offensif Isco anime les discussions dans la capitale espagnole autour de son avenir. Selon les informations de Marca, le joueur du Real Madrid aurait pour projet de quitter la Casa Blanca au cours du prochain mercato hivernal.

La relation Isco-Zidane a toujours été une grande énigme. Joueur doté d’une grande classe et très à l’aise techniquement, le milieu de terrain n’a jamais réellement fait partie des plans du champion du monde 98. Clash en coulisse ou concurrence trop rude ? On ne le saura jamais mais toujours est-il que les deux hommes paraissent en froid. Et cela tombe bien, cet hiver, Isco aurait pris la décision de quitter son club de cœur comme l’annonce le quotidien madrilène Marca. Habitué à cirer le banc, le milieu de terrain, peu épanoui dans la capitale, aimerait retrouver du temps de jeu et de la confiance pour cette deuxième partie de saison en vue de la prochaine grosse échéance avec sa sélection : l’Euro 2021.

Seul point d’interrogation : la position de Zidane. Pour rappel, celui-ci avait récemment affiché son envie de conserver son joueur. Une histoire qui risque de faire couler encore beaucoup d’encre chez nos voisins espagnols.