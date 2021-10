En fin de contrat en juin 2023, l’avenir de Mohamed Salah est la priorité de Liverpool. Les Reds font tout pour le prolonger depuis déjà plusieurs mois, un scénario évident pour Peter Crouch.

Mohamed Salah est une véritable étoile à Liverpool. L’Egyptien enchaîne les prestations de haut vol avec une nouvelle saison folle. En 7 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives, un joueur indispensable pour Jürgen Klopp. Pourtant, sa prolongation est loin d’être actée, un défi pour la direction des Reds. Pour Peter Crouch un accord est une évidence : « Il n’y a pas de meilleures destinations européennes que Liverpool. Barcelone et le Real sont ne sont plus les meilleurs endroits pour s’épanouir désormais », a déclaré Peter Crouch pour le Daily Mirror.