00h00, 1er tour (Masters 1000 Indian Wells) sur Eurosport

00h01, Circuit américain. 2e tour (Open de Las Vegas) sur Canal + Sport

10h40, 16e manche. Essais libres 3 (Formule 1, Grand Prix de Turquie) sur Canal + Sport

10h45, Championnat du monde d’endurance (Moto, 6 Heures de Most (RTC)) sur Eurosport2

10h45, Championnat du monde d’endurance (Moto, 6 Heures de Most (RTC)) sur L’Equipe

12h35, Championnat d’Europe freestyle, finale (Canoë-kayak) sur Sport en France

13h30, Circuit européen. 3e tour (Open d’Espagne) sur Golf +

13h50, 16e manche. Essais qualificatifs (Formule 1, Grand Prix de Turquie) sur Canal +

14h50, Multirugby (Top 14, journée) sur Canal + Decale

15h00, Lituanie – Bulgarie (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe Live

16h00, Tour de Vendée (Cyclisme) sur Eurosport

16h30, Sail GP, 1er jour (Voile, Grand Prix d’Espagne) sur Canal + Sport

17h00, Toulouse – Pau (Top 14, 6e journée) sur Canal +

17h00, L’arrivée (Moto, 6 Heures de Most (RTC)) sur L’Equipe

18h00, 5e jour (Championnats d’Europe sur piste) sur L’Equipe Site

18h00, Finlande – Ukraine (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe

18h00, Azerbaïdjan – Irlande (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe Live

18h00, Géorgie – Grèce (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe Live

18h00, Suède – Kosovo (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe Live

18h30, Championnats d’Europe sur piste (Cyclisme sur piste) sur Eurosport2

20h00, 2e tour (Masters 1000 Indian Wells) sur Eurosport

20h45, Andorre – Angleterre (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe

20h45, Hongrie – Albanie (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe Live

20h45, Pologne – Saint-Marin (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe Live

21h00, Guinée-Bissau – Maroc (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe Live

21h05, Toulon – Brive (Top 14, 6e journée) sur Canal +

22h00, 2e tour (Masters 1000 Indian Wells) sur Eurosport

23h00, Circuit américain. 3e tour (Open de Las Vegas) sur Golf +

23h00, Circuit américain. 3e tour (Open de Las Vegas) sur Canal + Sport