En hommage au fils perdu par Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez lors de son accouchement, les fans de Manchester United et de Liverpool s’uniront pendant une minute d’applaudissement.

« Alors que United et Liverpool partagent la plus grande rivalité du football anglais, il existe un respect profondément enraciné entre les deux clubs et cela sera souligné par les applaudissements de la minute, initialement suggérés par les fans de l’équipe du Merseyside, précise Manchester United dans un communiqué. Une minute d’applaudissements dirigée par les fans aura lieu à la septième minute du match en hommage à l’attaquant portugais et à sa partenaire Georgina, après avoir annoncé la perte de leur nouveau-né lundi« , a déclaré Manchester United dans un communiqué officiel publié dans l’après-midi.