Ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher, aujourd’hui commentateur, a dévoilé celui qu’il considère comme le meilleur trio offensif pour que Klopp débute la saison. prochaine.

« Je pense que le trio le plus fort pour commencer la saison est Salah, Darwin et Luis Díaz », a-t-il lancé. Ce qui voudrait dire que le Portugais Diogo Jota est « hors » de course.