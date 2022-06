Lucy Bronze quitte Manchester City pour le FC Barcelone. L’ancienne lyonnaise a été officialisée en Catalogne ce samedi.

À 30 ans, celle qui est considérée comme l’une des meilleures joueuses du monde va donc vivre une nouvelle aventure en Espagne.

Passée par l’OL, Liverpool ou, plus récemment Manchester City, Lucy Bronze s’est engagée avec le FC Barcelone jusqu’en 2024. « Je suis très heureuse de jouer pour un club comme le FC Barcelone, l’une des plus grandes équipes du monde. J’ai vraiment hâte de commencer à travailler avec l’équipe. Après quelques conversations, on ne peut pas dire non au Barca. », a-t-elle déclaré sur le site du club.